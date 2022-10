'Errenord senza pace, dopo l'addio di Coop anche l'arrivo di Aldi potrebbe slittare'

'Gli anni passano, insieme ai milioni di euro di soldi pubblici spesi per una riqualificazione inesistente, i problemi all'Errenord restano. Basta passare la mattina, non a tarda notte, per trovare le prostitute al lavoro, esattamente come gli spacciatori. I residenti del palazzo sono le vittime, sono costretti a vivere nel degrado più sfacciato, senza che nessuno faccia nulla. Ma Modena non dovrebbe essere una città esempio per l'integrazione? Niente di più falso, qui i residenti stranieri (la netta maggioranza), sono costretti a convivere con episodi di criminalità e disagio che quotidianamente si verificano'. A parlare è Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Italia al centro.'La chiusura della Coop e della Parafarmacia sono un colpo durissimo, la Coop aveva investito proprie risorse per la riqualificazione dello stabile e ora se ne va, come già aveva fatto per il bar omonimo.