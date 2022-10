Errenord Modena, anche Coop si arrende al degrado: ceduto il market

Dopo il bar di via Canaletto ( chiuso e mai riaperto nonostante le promesse ) a marchio Coop, Coop Alleanza 3.0 lascia anche il market che doveva essere il simbolo della riqualificazione dell'Errenord e sul quale solo pochi anni fa la cooperativa tanto aveva investito. Un negozio strategico anche in chiave anti-Esselunga che - come noto - tra poco aprirà un grande punto vendita nell'area dell'ex Consorzio agrario.'Coop Alleanza ha approvato un Piano Strategico 2022-2024 sull’area di Modena, l’obiettivo è la ridefinizione della rete di vendita l’ammodernamento dei negozi e lo sviluppo - spiega Coop in una nota -. In coerenza con il piano, e valutata la necessità di mantenere la qualificazione dell’area, non ci sarà uno svuotamento del servizio ma si è deciso di affidare il negozio di Canaletto - tramite affitto di ramo d’azienda - a un soggetto terzo, che nel giro di poche settimane aprirà con la propria insegna continuando a garantire il servizio agli abitanti della zona.Intanto con un’interrogazione, il capogruppo Antonio Carpentieri e i consiglieri Pd Stefano Manicardi e Alberto Bignardi, chiedono al sindaco se sia confermata la notizia della chiusura del punto vendita Coop, e nel caso se sia prevista comunque la continuazione di un servizio di rivendita alimentare e quale sarebbe il soggetto gestore.'Il supermercato è stato da sempre un punto di riferimento non solo commerciale, per tanti cittadini della zona che è assai popolosa e composta da molti anziani - sottolineano gli esponenti Dem -.Nell’atto ispettivo i consiglieri Pd chiedono anche quali garanzie ci sarebbero per i lavoratori attualmente allocati presso il punto vendita a marchio Coop: 'Questa notizia, ancora da confermare, ci mette in allarme anche riguardo il futuro dei lavoratori del punto vendita. È indispensabile che siano attuate nei loro riguardi tutte le garanzie necessarie'.Carpentieri, Manicardi e Bignardi chiedono infine all’amministrazione a che punto siano i lavori che interessano il comparto “ex Consorzio Agrario”, con particolare riferimento al nuovo punto commerciale previsto – che potrebbe sostituire la Coop - e ai tempi di realizzazione.Dopo il bar di via Canaletto ( chiuso e mai riaperto nonostante le promesse ) a marchio Coop, Coop Alleanza 3.0 lascia anche il market che doveva essere il simbolo della riqualificazione dell'Errenord e sul quale solo pochi anni fa la cooperativa tanto aveva investito. Un negozio strategico anche in chiave anti-Esselunga che - come noto - tra poco aprirà un grande punto vendita nell'area dell'ex Consorzio agrario.'Coop Alleanza ha approvato un Piano Strategico 2022-2024 sull’area di Modena, l’obiettivo è la ridefinizione della rete di vendita l’ammodernamento dei negozi e lo sviluppo - spiega Coop in una nota -. In coerenza con il piano, e valutata la necessità di mantenere la qualificazione dell’area, non ci sarà uno svuotamento del servizio ma si è deciso di affidare il negozio di Canaletto - tramite affitto di ramo d’azienda - a un soggetto terzo, che nel giro di poche settimane aprirà con la propria insegna continuando a garantire il servizio agli abitanti della zona.Intanto con un’interrogazione, il capogruppo Antonio Carpentieri e i consiglieri Pd Stefano Manicardi e Alberto Bignardi, chiedono al sindaco se sia confermata la notizia della chiusura del punto vendita Coop, e nel caso se sia prevista comunque la continuazione di un servizio di rivendita alimentare e quale sarebbe il soggetto gestore.'Il supermercato è stato da sempre un punto di riferimento non solo commerciale, per tanti cittadini della zona che è assai popolosa e composta da molti anziani - sottolineano gli esponenti Dem -.Nell’atto ispettivo i consiglieri Pd chiedono anche quali garanzie ci sarebbero per i lavoratori attualmente allocati presso il punto vendita a marchio Coop: 'Questa notizia, ancora da confermare, ci mette in allarme anche riguardo il futuro dei lavoratori del punto vendita. È indispensabile che siano attuate nei loro riguardi tutte le garanzie necessarie'.Carpentieri, Manicardi e Bignardi chiedono infine all’amministrazione a che punto siano i lavori che interessano il comparto “ex Consorzio Agrario”, con particolare riferimento al nuovo punto commerciale previsto – che potrebbe sostituire la Coop - e ai tempi di realizzazione.