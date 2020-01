Europa, Sassoli a Modena: 'Dobbiamo ristrutturare la casa europea'

Dalla crisi aperta in medio oriente, per la quale 'bisogna aumentare il livello di collaborazione con gli Stati Uniti e chiedere al governo fi Teheran di ritirare l'appello a stralciare l'accordo sul nucleare' all'importanza di un'Europa più forte e più unita come antidoto rispetto ai sovranismi. Sono tanti i fronti che vedono l’Europa al centro del dibattito politico. Temi trattati oggi dal Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, a Modena per i 50 anni di Palazzo Europa. La costruzione di 13 piani, alta 36 metri che ospita le sedi di Confcooperative, Cisl, Centro Culturale Luigi Ferrari e fondazione Ermanno Gorrieri. A 50 anni dal termine della costruzione dell’edificio, nel 1969, l’iniziativa dalla fondazione Sias che nel 1967 fu promotrice del progetto, è stata l’occasione per fare il punto sul significato e la missione dell’Europa oggi partendo dalla crisi aperta in Medio Oriente che pone il nostro continente di fronte a scelte strategiche anche nei confronti degli Usa