Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tra gli elementi fondamentali del percorso c'è quello della bonifica del terreno di un sito ex industriale. Nel suo intervento il consigliere Moretti aveva richiamato il precedente delle ex fonderie alla crocetta dove le operazioni di bonifica, dopo 20 anni, non sono ancora state eseguite nonostante la conferma della contaminazione del terreno verificata attraverso scavi ed analisi del terreno stesso eseguite agli inizi degli anni duemila. Una ipotesi, quella della contaminazione del terreno di una ex fonderia che pur avendo un precedente a Modena, su un sito simile, che risulterebbe invece alquanto improbabile all'assessore che richiamando dichiarazioni della proprietà in base alle quali 'sotto non sarebbe stato buttato nulla', si dichiara a sua volta fiduciosa del fatto che molto probabilmente la situazione del terreno sarà tranquilla. 'Se confermato non ci sarebbe bisogno di bonifiche, e quindi - rivolgendosi al Consigliere Moretti - cerchiamo di non attirare la sfiga'