'Ex pro latte, ora risponda il Comune: subito messa in sicurezza'

“Dopo 20 anni di indifferenza istituzionale e politica, l'amministrazione comunale sia garante della sicurezza dei cittadini, che siano residenti o utenti del parco pubblico adiacente, e si attivi direttamente o attraverso i proprietari dell'area, a porre in sicurezza il comparto ex industriale Pro Latte, da anni abbandonato al degrado'Lo chiede il Consigliere capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi firmatario le scorse settimane di una interrogazione alla giunta comunale anche a seguito delle nuove denunce documentate dalle immagini dei residenti rispetto alla pericolosità ambientale e sociale dell'area trasformata in discarica con centinaia di tonnellate e confinante con un parco pubblico ed un area giochi.“Di fronte alla nuova conferma arrivata nei giorni scorsi attraverso filmati e articoli giornalistici della presenza all'interno dell'area abbandonata tra via Soratore e via Canaletto, il Comune doveva già agire in passato. Siamo consapevoli della complessità della situazione, anche nel momento in cui la procedura concorsuale sembra avere portato al subentro di una nuova proprietà, ma la pericolosità ambientale che ancora oggi rappresenta l'area, non è più accettabile. E la messa in sicurezza, tantopiù ora che il rischio coinvolge anche ragazzi e bambini non è più rinviabile'Le nostre richieste all’amministrazione sono chiare. Verifica di inquinanti all'interno, bonifica dai rifiuti pericolosi, e chiusura di ogni accesso all’area. Condizioni prioritarie per potere parlare di una possibile riqualificazione”.