Festa de l'Unità a San Prospero

“Estate in villa”: torna da venerdì 30 luglio a lunedì 9 agosto la tradizionale Festa de l’Unità organizzata dal Circolo Pd di San Prospero e. La Festa sarà in funzione dal venerdì alla domenica sera, con il lunedì (2 e 9 agosto) dedicati alla grande tombolata.L’inaugurazione è fissata per venerdì 30 luglio alla presenza del segretario provinciale del Pd modenese Davide Fava, della consigliera regionale Palma Costi e del presidente della Provincia Gian Domenico Tomei.La sera di sabato 31 luglio si parlerà di transizione ecologica con la partecipazione della deputata Pd Chiara Braga e del consigliere comunale di San Prospero Simone Ganzerli. Domenica 1° agosto, invece, il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale dell'Emilia Romagna Davide Baruffi e il sindaco di San Prospero Sauro Borghi, saranno protagonisti dell'iniziativa 'Patto per il lavoro e per il clima, l'Emilia Romagna riparte', modera Serena Fregni. Mercoledì 4 agosto la serata in memoria dei 7 fratelli Cervi con la 'pastasciutta antifascista' e la band 'La Brigata Lambrusco'.Il ristorante sarà in funzione dal venerdì alla domenica sera (il lunedì in occasione della tombolata solo la pizzeria). Durante il corso della Festa sono previsti intrattenimenti musicali e varietà, sempre nel rispetto delle norme anti contagio. Inoltre, saranno presenti la libreria e una mostra fotografica in commemorazione ai 100 anni del PCI, con foto della storia San Prosperese e della provincia di Modena. Il programma completo e i menù si possono trovare sulla pagina Facebook 'Circolo PD San Prospero'