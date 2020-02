Fino al giorno 8 sospesi anche eventi pubblici, musei e biblioteche

Il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) sulle misure anti-Coronavirus, che, fra le altre misure, conferma la sospensione delle attività di asili nido, scuole di ogni ordine e grado e Università in Emilia-Romagna e nelle regioni maggiormente colpite, Lombardia e Veneto, prevede anche la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. Ad annunciarlo è la Regione Emilia-Romagna, anticipando anche le misure riguardanti i luoghi pubblici. Su questo punto, scrive la Regione anticipando il contenuto del Decreto della presidenza del Consiglio, 'dovrebbero essere sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei, biblioteche e archivi, salva la possibilità di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi nel rispetto della distanza di sicurezza “droplet''



La Regione Emilia-Romagna ha chiesto che tali misure organizzative possano essere permesse anche a cinema e teatri, con possibili ingressi limitati e contingentati, rispettando criteri di salvaguardia legati alla distanza di protezione tra le persone. Su questo, si attende una risposta del Governo, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

'In ogni caso - conclude la Regione - informazioni precise e dettagliate su tutte le misure saranno date domani una volta approvato il Decreto governativo'