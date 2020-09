'Finti minori stranieri, il Comune dia i dati e garantisca legalità'

'Il Comune non aspetti altro tempo, accerti nel più breve tempo possibile quanto emerso dall'inchiesta giornalistica sui numerosi casi dei finti minori stranieri clandestini accolti a Modena e fornisca pubblicamente i risultati. Sarebbe grave ed inaccettabile che soldi pubblici siano spesi per accogliere e mantenere sul territorio adulti stranieri che, facendosi beffa dello stato e delle istituzioni, si spacciano per minori per accedere ai percorsi di accoglienza, alle forme di protezione e ai benefici riservati giustamente a bambini e ragazzi stranieri soli'. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Piergiulio Giacobazzi sul caso dei finti minori stranieri non accompagnati inseriti nei percorsi di accoglienza a Modena e portato alla ribalta dall'inchiesta della trasmissione Fuori dal Coro in onda ieri sera su Rete 4 che si è basata proprio su una sua interrogazione.

'E’ necessario avere la prova provata che ogni euro pubblico speso per l'accoglienza dei minori sia utilizzato per minori veri e non finti come la cronaca ha indicato essere ed è necessario sapere quanti degli stranieri irregolari che ormai ogni giorno vengono fermati per reati di vario genere, siano ospiti delle strutture di accoglienza del territorio. Sarebbe aberrante scoprire che sul territorio vengano mantenuti a 100 euro al giorno, soggetti che poi si ritrovano a delinquere o a spacciare per le nostre strade. La possibilità per il Comune di avere e di analizzare questi dati per garantire un uso corretto della spesa pubblica e l'accoglienza a chi ne ha veramente diritto e bisogno c'è e chiediamo all'Amministrazione di presentarli e analizzarli al più presto. Chiedo che la mia interrogazione abbia risposta al più presto in consiglio comunale. L'accertamento della verità in un campo così delicato come quello dell'accoglienza dei minori stranieri soli e per il quale sono in ballo milioni di euro pubblici ogni anno, non può aspettare'.