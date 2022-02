Follia senza fine: al mercato col super green pass, ormai è abitudine

Come per la fiere di San Geminiano e Sant'Antonio, anche per il mercato dell'antiquartiato in piazza Grande a Modena l'accesso sarà possibile solo con il super green pass. Lo rende noto la stessa associazione Mercantico con un volantino oggi affisso sui portici di piazza Grande. E così la follia di un lasciapassare sanitario per accedere a bancarelle all'aperto diventa una triste abitudine nella nostra città. Un biglietto sul muro per certificare una norma che solo pochi mesi fa sarebbe apparsa come inaccettabile e che oggi viceversa trova il plauso di tanti.