Follia super green pass per i 12enni: il Santarcangelo calcio dice no

Anche il Santarcangelo calcio ( clamoroso il caso di di Valerio Di Battista , dirigente dell'Unibasket Lanciano) si schiera con le società contrarie all'obbligo del super green pass per i 12enni che fanno sport: 'Dal 10 Gennaio, F.C. Young Santarcangelo, come tante altre società sportive, si trova a vivere in una situazione che, stante le attuali regole sanitarie che disciplinano lo sport, limita la possibilità di prendere parte all’attività sportiva, ai ragazzi non in possesso di idonea certificazione verde. La nostra società crede fortemente che i ragazzi debbano riappropriarsi della propria vita, ci auspichiamo che lo possano fare, condividendo le emozioni assieme ai loro compagni, indistintamente, senza discriminazioni'. Il club romagnolo sottolinea infine che 'non appoggerà iniziative intraprese a livello personale'.