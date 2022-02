Formigine: ragazzi su binari e pensiline per gioco

Sono stati individuati grazie al sistema di telecamere di videosorveglianza attivo sul territorio formiginese, i ragazzi che sabato 19 febbraio, intorno alle ore 15, si aggiravano sui binari e si arrampicavano sulla tettoia della pensilina posta a servizio degli utenti in attesa della fermata alla stazione ferroviaria di Casinalbo, lungo la linea Modena-Sassuolo.Subito sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale di Formigine e la pattuglia della Polizia ferroviaria di Modena, comandata da Paolo Vicini.Dopo l’identificazione dei 6 minorenni, sono stati avvisati i rispettivi genitori e la Polizia ferroviaria ha proceduto con gli accertamenti per le successive sanzioni per aver violato la sicurezza ferroviaria e il decoro urbano.Il Sindaco Maria Costi ha inviato un messaggio di plauso al personale della Polizia locale e della Polizia ferroviaria di Modena: “E’ importante segnalare in tempo reale alle Forze dell’Ordine fatti come questo. Tutta la comunità si dovrà impegnare sempre di più sui temi del disagio giovanile. Per questo, sono prossimi tavoli di lavoro con le famiglie, le istituzioni scolastiche, le associazioni, le parrocchie, le realtà sportive e, appunto, le Forze dell’Ordine, affinché possiamo accompagnare i nostri ragazzi ad uscire da un periodo che ha creato loro troppa sofferenza”.