Forza Italia, 'DPCM flagello economicida, risarcimenti subito'

'La chiusura alle ore 18 di bar e ristoranti, così come la chiusura di centri sportivi e palestre, corrisponde ad una condanna a morte per migliaia di attività e la creazione di altre sacche di disoccupazione. Quello che è più inaccettabile, è che nel nuovo Dpcm vengono chiuse, senza discriminazione e presupposto scientifico, tutte quelle attività che non hanno registrato problemi, che hanno investito e rispettato le regole per garantire la sicurezza di tutti. Un provvedimento contraddittorio senza capo né coda, che con arroganza è stato preconfezionato per lo show domenicale, senza ascoltare ed accogliere le osservazioni delle regioni. Un delirio istituzionale e politico a tutto tondo che crea danni enormi senza dare garanzie sotto il profilo della prevenzione dei contagi'. Questo il giudizio dela commento dell'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle nuove misure anti-covid, il terzo in undici giorni'Conte ha una febbre politica molto alta, da “annuncite acuta”, trasmessagli dal paziente zero Casalino. Un tempo gli italiani attendevano nel fine settimana televisivo Pippo Baudo, oggi ad impazzare è il Premier più chiacchierone del dopoguerra. Finiti i tempi sobri e ieratici dei grandi leader della Prima Repubblica, ora c’è il Primo Ministro del canale accanto, che tra un DPCM e l’altro, martirizza l’economia' - afferma il'Quest’oggi baristi e ristoratori avevano un espressione patibolare, evocativa di un una fine economica tragica, già appoggiavano volontariamente la testa sul ceppo, in attesa della scure. La follia si è impossessata della ragione del popolo italiano cha ha scelto da chi farsi guidare. Politiche assistenziali e recessive hanno così avuto la meglio su quelle sane e vitali di chi la ricchezza la sa e la deve produrre se vuole sopravvivere: imprenditori, professionisti, commercianti artigiani, insomma partite iva e lavoratori autonomi. Certo, prudenza e rispetto di ogni presidio a tutela della salute propria e del prossimo, ma il provvedimento in arrivo sconta l’incapacità di un esecutivo che sapeva cosa sarebbe accaduto e non ha fatto nulla per evitarlo. Così non si sta’ prolungando lo stato di emergenza, ma solo quello di incapacità di questo governo giallo-rosso che ha fatto disastri su scuola, trasporti, sanità, economia. Almeno provvedano da subito al ristoro, con moneta sonante, sui conti delle nuove vittime, che come avevo annunciato in Aula al Senato, sono sul menu’ di questi improvvisati politici. Ad ogni modo - conclude Aimi - Forza Italia, ha per questo governo, asintomatico nell’intelligenza, la cura giusta per guarire dal virus dell’annuncite acuta: dovete mettervi in lockdown volontario politico. Andate a casa''A livello modenese Forza Italia è pronta a rappresentare nelle sedi istituzionali la voce delle imprese che chiedono solo di lavorare - annuncia Piergiulio Giacobazzi - e che ora si trovano nuovamente colpite da questo decreto, per contrastarlo nel merito e per garantire una volta applicato che i soldi promessi per il risarcimento arrivino immediatamente'.