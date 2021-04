Forza Italia, maestro modenese Carpegna nominato responsabile Cultura

Il maestro modenese Massimo Carpegna è stato nominato responsabile del Dipartimento Cultura di Forza Italia da Anna Maria Bernini e da Enrico Aimi, con l'avvallo del presidente Silvio Berlusconi. 'Il mio obiettivo sarà uno solo: con l'aiuto di tutti, della squadra ma non solo, realizzare progetti che coinvolgano il maggior numero d'intellettuali, di artisti, di giovani artisti, al di là della loro sensibilità politica, perché la cultura non è proprietà di nessuno, è libera, e tale deve rimanere - afferma Carpegna -. Appartiene solo a chi l'ama e s'impegna a diffonderla'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.