Fotografano campo nomadi: esponenti Lega minacciati ed inseguiti

'Nel pomeriggio di ieri un consigliere comunale e un esponente della Lega Salvini Premier si trovavano a Baggiovara, in stradello Riva, per verificare lo stato dell'area agricola acquistata da una famiglia nomade e oggetto di segnalazioni di diversi cittadini per presunte irregolarità.I due, che visionavano la zona occupata dalle roulotte dalla strada, sono stati improvvisamente aggrediti verbalmente e tallonati in auto da una persona a bordo di un furgoncino, che prima ha tagliato loro la strada, poi li ha inseguiti.L'episodio non è terminato nel peggiore dei modi soltanto grazie al provvidenziale e tempestivo intervento della Polizia, nel frattempo avvertita di ciò che stava accadendo'.E' quanto reso noto dalla segreteria provinciale della Lega Modena e già denunciato alle Forze di Polizia. L'area in questione, che risulterebbe di proprietà privata, nel comune di Modena, sarebbe da diverse settimane occupata e 'vissuta' da gruppi di persone che alloggiano in caravan. E che, stando al racconto degli esponenti leghisti, avrebbero prima minacciato e poi inseguito anche in auto, i due rappresentanti politici. Fino all'arrivo delle forze dell'ordine, nel frattempo allertate.'Ringraziamo le forze dell'ordine per avere scongiurato una ben più grave conclusione della vicenda - afferma Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier -.Situazioni di questo genere sono inaccettabili e testimoniano come vi siano intere aree completamente off limits, in cui i cittadini sono costretti a convivere con situazioni di degrado e di insicurezza. È vergognoso che un consigliere comunale venga aggredito e minacciato mentre svolge il proprio ruolo di controllo del territorio e documenta una situazione sulla quale è indiscutibilmente necessario fare chiarezza. Si tratta di un episodio grave e intollerabile. Al nostro eletto e al nostro iscritto - conclude Romani - vanno tutta la solidarietà e la vicinanza per l'atto di intimidazione subito'.