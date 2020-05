Fratelli d'Italia, Barcaiuolo ritorna ad essere coordinatore regionale

Michele Barcaiuolo, dopo la parentesi legata alla campagna elettorale che lo ha portato ad essere eletto in Regione, torna a ricoprire il ruolo di coordinatore regionale in Emilia-Romagna di Fratelli d'Italia. La lettera di nomina è arrivata ieri l'altro a firma di Giorgia Meloni.

“Ringrazio Giorgia Meloni per la fiducia accordatami e Galeazzo Bignami, che mi ha sostituito durante le elezioni regionali, per il grande lavoro svolto che ha portato Fratelli d’Italia ad affermarsi come terza forza in Regione - afferma Barcaiuolo -. In questo periodo di difficoltà, il mio e nostro obiettivo sarà quello di porre l’attenzione della politica sulla ripresa economica e sulla tenuta del sistema sanitario. Lo faremo, come sempre, senza polemiche gratuite ma anche senza sconti per uscire al più presto da questa emergenza”.