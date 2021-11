Friuli, presidente Confindustria choc: 'I non vaccinati sono disertori'

'La ricreazione è finita e anche la pazienza dei cittadini. Il peso di un'eventuale restrizione gravi su coloro che non sono vaccinati. Se questa è una guerra, questi sono dei disertori. Non dobbiamo fucilare nessuno, ma dobbiamo far pesare la loro diserzione. Non ci saranno più ristori nel momento in cui dovessimo tornare nelle situazioni precedenti perché non ci saranno più i quattrini'. Ad usare queste parole è stato ieri il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti che, durante una conferenza stampa convocata in Regione, ha commentato la situazione epidemiologica che sta interessando il Friuli Venezia Giulia.Parole che farebbero sobbalzare sulla sedia chiunque, ma di fronte alle quali ad oggi non si sono registrati commenti negativi. E a Trieste intanto la piazza è stata vietata ai manifestanti contro il Green Pass fino a fine anno.