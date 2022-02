Green pass non finirà con stato di emergenza. Bocciata richiesta Lega

Con 22 voti contrari, 13 favorevoli e cinque astenuti, la commissione Affari sociali della Camera ha bocciato l'emendamento della Lega , presentato al decreto legge sull'obbligo vaccinale per gli over 50, che introduceva la fine del Green pass con lo scadere dello stato d'emergenza, previsto per il momento per il prossimo 31 marzo. Ad astenersi sono stati i rappresentanti di Forza Italia, mentre decisivi sono stati i voti di Partito democratico, Movimento cinque stelle, Italia viva e Liberi e uguali. A quanto si apprende, come riporta l'agenzia Nova, la Lega ha votato a favore insieme agli esponenti di Fratelli d'Italia e di Alternativa.'Quattordici a favore, cinque astenuti, 18 contrari. Con FI sarebbe passato'. Lo scrive su Twitter il deputato della Lega, Claudio Borghi, annunciando la bocciatura da parte della commissione Affari sociali della Camera dell'emendamento. 'Grazie a tutti quelli che ci hanno provato, anche degli altri partiti. Vista la rilevanza del tema credo che l'emendamento debba essere ripresentato e discusso in Aula'. 'L'inutile tirannia del Covid pass italiano. Il mondo libero guarda esterrefatto all'anomalia italiana e alla perdita di democrazia della nostra nazione. Fratelli d'Italia non si rassegnerà mai a questa deriva liberticida'. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.