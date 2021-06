Guccini compie 81 anni: quando cantò Bella Ciao contro il centrodestra

Francesco Guccini compie oggi 81 anni. Tanti gli attestati di stima e di affetto al poeta nato a Modena, ma Bolognese d'adozione. Amato per le decine e decine di canzoni che hanno segnato un'epoca (dalla Avvelenata passando per la Locomotiva, da Eskimo a Vedi Cara, da Canzone per Silvia ad Auschwitz), da tempo Guccini non si esibisce più sul palco, anche - come egli stesso ha spiegato - per l'abbassamento di voce che spesso lo accompagna.L'ultima sua esibizione social resta quella di un anno fa, che tanto ha fatto discutere. In occasione del 25 aprile 2020 infatti Francesco Guccini ha cantato una sua versione rivisitata di Bella Ciao. 'Ho trovato gli invasor: c'era Salvini con Berlusconi o Bella Ciao... con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornar... Ma noi faremo la Resistenza come fecero i partigian... Partigiano portali via... Bella Ciao'. Una versione che più di una polemica ha sollevato e che indubbiamente ha assegnato una volta per tutte una etichetta strettamente politica di sinistra al cantautore emiliano. Cantautore peraltro sino a quel momento apprezzato anche per i suoi testi politici (proprio a partire da una rilettura della Locomotiva), da molti esponenti del centrodestra e anche della estrema destra italiana.Ma soprattutto, con quella versione storpiata, Guccini ha aggiunto un tassello sul muro che ancor oggi rende impossibile il riconoscere nelle parole di 'Bella Ciao' un comune sentire, una condivisione nazionale, come invece dovrebbe essere al di là delle appartenenze partitiche.