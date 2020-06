'Hera faccia atto di responsabilità: riduca tariffe'. Parte petizione

'Commercianti, ristoratori e partite iva di Modena aderenti al gruppo Emilia Romagna Responsabile “Io non aumento” utenti dell'azienda Hera, rivolgiamo quest’appello a coloro che rivestono responsabilità nella proprietà e nella gestione di questa grande azienda di interesse pubblico: l'azienda riduca le tariffe e i costi di gestione rifiuti'. Così in una nota'Non è nostra intenzione entrare nel merito dell'ultimo bilancio e delle obiezioni che sono state sollevate. Prendiamo atto della positività dei bilanci e della forte espansione del Gruppo, che ha la fondamentale funzione di erogare servizi essenziali ai cittadini. Uno dei motivi per cui siamo clienti Hera è proprio perché contiamo sul fatto che ancora oggi sia presente nella società una concreta sensibilità sociale ed intendiamo partecipare attraverso i nostri delegati ai suoi obiettivi economici e sociali. Alla luce della della sana governance aziendale chiediamo ad Hera di dimostrare la sua sensibilità all’odierno periodo di emergenza, di difficoltà economica di aziende e famiglie, ricambiando la fiducia dei propri clienti con un importante e significativa riduzione delle tariffe applicate in bolletta e dei costi di gestione dei rifiuti applicati ai servizi comunali di raccolta e smaltimento. Mai come oggi ci troviamo a dover sostenere una situazione di emergenza che ha impoverito tutti. La diminuzione dei costi di acqua, luce e gas, aiuterebbe le famiglie a tirare avanti e le aziende a ripartire dopo un periodo di forzata astensione dalle attività lavorative. Condividiamo il nostro appello con tutte le forze politiche affinchè siano portatrici della nostra istanza nelle sedi amministrative preposte ad interfacciarsi con i vertici aziendali di Hera.Confidando nella sensibilità dell'azienda ad accogliere questa richiesta, generata da eventi e situazioni assolutamente straordinarie. Seguirà una raccolta firme di cittadini, imprese, soggetti utenti di Hera'.