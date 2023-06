Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Abbiamo - continua Silvestri - una posizione chiarissima, e la ribadiamo senza ipocrisia: assoluto rispetto per le persone venute a mancare e per i cari che le compiangono. Tant’è vero che la Segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, si è recata a porgere l’ultimo a saluto a nome di tutta la comunità delle democratiche e dei democratici.Ma questo nulla ha a che vedere con la contrarietà che abbiamo espresso, come GD provinciali, all’innalzamento a idolo di una figura divisiva per Paese; non solo da un punto di vista ideologico, ma anche e soprattutto nell’utilizzo delle istituzioni come proprietà personale e per aver minato l’inclusione e la qualità del sistema scolastico e in generale del welfare'.Per il segretario 'gli effetti dell’aver portato quasi sul baratro il paese li avvertiamo ancor oggi sulla pelle di ognuno di noi, soprattutto su quella delle giovani generazioni. Il lutto nazionale non venne proclamato per Falcone e Borsellino, come per tanti altri uomini e donne che hanno servito e dato la vita per l’Italia. Invece di provare a speculare sulle idee degli altri, meglio farebbe, la Destra, a esprimere una visione del territorio, che però, a quanto pare, è completamente assente'.Silvestri richiama poi il caso della Consulta provinciale degli studenti , che dovrebbe essere apartitica: 'In quale organo si è discusso che tale istituzione dovesse prendere la posizione che è stata sostenuta? Lo chiedo perché, qualora non fosse stato effettuato alcun passaggio interno, si starebbe utilizzando l’istituzione a proprio uso e consumo, dimenticandosi completamente che essa dovrebbe rappresentare tutti gli studenti della provincia di Modena. Studenti che negli anni dei governi Berlusconi e delle relative riforme sulla scuola si fecero protagonisti di diversi scioperi in nome della difesa della scuola pubblica'.