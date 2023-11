Il capo di gabinetto di Muzzarelli tiene a battesimo +Europa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La conferenza stampa ha seguito di qualche minuto l’Assemblea Costituente della nuova realtà territoriale del movimento, che ha tra i leader nazionali Emma Bonino e che oggi si prepara a lavorare per ampliare la propria base di iscritti e partecipare alle elezioni comunali del maggio prossimo.Presente alla conferenza stampa anche Giulio Guerzoni, capo di gabinetto del sindaco Muzzarelli, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale, augurando buon lavoro a questa nuova realtà politica.Presidente del neonato Gruppo, Tommaso Rotella, avvocato specializzato in fiscalità d’impresa e diritto penale dell’economia, volto noto in città per aver ricoperto il ruolo di assessore alle Attività Economiche, Promozione della Città, Turismo e Servizi Demografici dal 2014 al 2017 con la giunta del sindaco Muzzarelli.

'Vogliamo rappresentare un approdo sicuro per chi cerca una proposta politica concreta, efficace, lungimirante, per il governo della città – ha commentato Rotella -. Lontani dalla demagogia inconcludente della destra, immuni agli equilibrismi della sinistra. La sicurezza, la crisi demografica, i problemi abitativi, il costo della vita, la qualità dell’aria, le infrastrutture, la vivibilità delle città. Tutti temi che necessitano di risposte razionali ed efficaci, non di propaganda elettoralistica'.



Ecco i nomi del nuovo direttivo:

Pietro Borsari, 24 anni, studente di giurisprudenza e lavoratore, da diversi anni attivo nelle battaglie sui diritti e le libertà, al fianco di +Europa e del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, oltre ad essere Segretario dell’Associazione Piero Capone. Borsari è il Portavoce del neonato Gruppo +Europa Modena.

Irene Zambon, 18 anni, studentessa di economia e finanza e lavoratrice, membro di direzione di +Europa, Vice-Presidente del Comitato Nazionale Radicali Italiani e Presidente dell’Associazione Piero Capone.





Pietro Montaruli, 57 anni, imprenditore modenese nel settore dell’acciaio e figura di riferimento anche per lo sport cittadino.

Vanessa Mussini, 44 anni, laureata in medicina veterinaria, è libera professionista. Si è presentata nel 2019 alle elezioni comunali e regionali con +Europa.

Giulia Orlando, 33 anni, mamma e donna pubblicamente impegnata, con esperienze precedenti nell’associazionismo europeo e ad oggi fortemente europeista.

Angelo Semeraro, 63 anni, pensionato, nato e cresciuto a Modena, iscritto a +Europa dal 2017. Si è presentato alle elezioni comunali del 2014 con Cambia Modena e nel 2019 con +Europa.

Daniele Vacirca, 38 anni, funzionario di pubblica amministrazione, europeista convinto e sensibile ai temi della cooperazione internazionale. Attualmente impegnato nel settore dell’istruzione e con alle spalle importanti esperienze in ambito di progettazione europea e Agenda 2030.