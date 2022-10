Il centrodestra indica la Meloni come premier: possibile incarico nel pomeriggio

Oggi è il giorno di Giorgia Meloni: è la leader di Fratelli d’Italia infatti a guidare la delegazione del centrodestra ricevuta al Quirinale per le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Meloni è arrivata poco prima delle 10.30 al Colle. “Tutta la coalizione ha dato indicazione unanime su di me“, ha spiegato la premier in pectore dopo l’incontro – brevissimo, meno di dieci minuti – con Mattarella. Poi, arrivando a Montecitorio, Meloni ha detto ai cronisti: “È andata bene, le idee sono abbastanza chiare“. Mentre Matteo Salvini sui social ha scritto: “Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese”.Non sono previste dichiarazioni nell’immediato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine delle consultazioni. La sala stampa alla Vetrata del Quirinale chiuderà entro un’ora. L’eventuale incarico a Giorgia Meloni per formare il nuovo governo potrebbe arrivare nel pomeriggio. Si attendono comunicazioni del Colle.“La delegazione di centrodestra ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare alla nazione un nuovo governo nel minor tempo possibile. Tutta la coalizione ha dato una indicazione unanime proponendo al presidente della Repubblica l’indicazione della sottoscritta - ha aggiunto Giorgia Meloni -. Già da ora annunciamo che siamo pronti“.Durante la consultazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il colloquio del centrodestra è stato brevissimo. A quanto si apprende, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato per prima, e soltanto, la premier ora incaricata Giorgia Meloni. Il colloquio è stato intorno ai 7-8 minuti, e non 11, perché al termine dell’incontro, prima di uscire e dichiarare davanti ai giornalisti, Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, i centristi e le loro delegazioni si sono fermati per qualche minuto a parlare tra di loro nella Sala del bronzino. Sempre a quanto si apprende, dopo Meloni nessuno si è detto non in disaccordo e il colloquio si è concluso.