Il governo sblocca Cispadana e Bretella: Lega soddisfatta

'Il Mit, in meno di un mese, ha dato il via libera alla proposta di finanza di progetto formulato dalla società Autostrada del Brennero Spa per l’affidamento in concessione dell’arteria che comprende anche parte dell’Emilia-Romagna. Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sulle opere d’arte e la stabilizzazione dei versanti, l'implementazione della digitalizzazione della tratta, la realizzazione di stazioni per carburanti ecologici e alternativi, e di aree di parcheggi di scambio, oltre al miglioramento delle stazioni di esazione e delle stazioni di servizio. Ringraziamo il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha permesso, in brevissimo tempo, di raggiungere un risultato importante per tutto il tratto e per il nostro territorio. Fatti e non parole'. Così in una nota i parlamentari della Lega dell'Emilia-Romagna: Davide Bergamini, Laura Cavandoli, Jacopo Morrone ed Elena Murelli commentano il via libera del Ministero È arrivato oggi, infatti, il semaforo verde del Mit, ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, alla proposta di project financing di Autostrada del Brennero Spa e ai circa 7,2 miliardi di investimento necessari per procedere con le opere che interessano l’A22.