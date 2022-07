Letta insiste dalla Annunziata: 'Io, in questo momento, ho gli occhi di tigre'

La lista a guida Pd in vista del voto del 25 settembre si chiamerà 'Democratici e Progressisti'. Lo ha detto oggi il segretario del Pd, Enrico Letta, a Mezz’ora in Più. 'Io penso che siamo molto più progressisti noi dei 5 Stelle - ha aggiunto -. Ne ho già parlato con Roberto Speranza, Demos, Psi, voglio 100mila volontari, guidati da Silvia Roggiani'. E per Letta i tre requisiti per partecipare alla lista sono: portare valore aggiunto, non cadere nella logica dei veti e avere spirito costruttivo.'Credo che quanto successo questa settimana sia stato un suicidio collettivo della politica, del Paese e credo che la politica ne sia uscita molto ammaccata da quello che è successo - ha detto il segretario del Pd - Abbiamo visto come tutto il mondo ha commentato, io credo che questo sia molto negativo per il Paese e per i cittadini, ora bisogna dare risposte, tranquillizzare e dare una prospettiva per il futuro.Per Letta la 'rottura con il M5S è irreversibile: non farò una campagna astiosa contro il M5S, abbiamo fatto un percorso insieme che rivendico e di cui non mi pento. I 5 stelle di inizio legislatura hanno combinato quello che hanno combinato, poi c’è stata una evoluzione che ha consentito di fare il governo che ha gestito la pandemia e il governo Draghi. Conte poi ha abbandonato quella evoluzione'.Letta torna anche su 'gli occhi di tigre'. E insiste: 'Voglio solo candidati con gli occhi di tigre'. Cosa vuol dire? Mi dica un uomo o una donna che ha gli occhi di tigre, chiede Lucia Annunziata. E lui: 'Io, in questo momento, ho gli occhi di tigre. Farò di tutto per vincere perché sono fermamente convinto che sia nell’interesse degli italiani'.