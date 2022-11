Il M5S sul caso Soumahoro: responsabilità del Pd emiliano

E' attraverso una nota ufficiale che anche gli esponenti del M5S modenesi intervengono sul caso Soumahoro. Così la deputata Stefania Ascari insieme ai pentastellati Mantovani, Lanzi, Croatti e Zanichelli:. Vogliamo dunque parlare della responsabilità del Pd nell'aver candidato Soumahoro all'uninominale a Modena, costringendo gli elettori a votarlo? O continuiamo a fare finta di niente?. La responsabilità, quindi, è di chi ha proposto ai propri elettori la sua figura, senza se e senza ma.Questo nonostante i fatti controversi fossero emersi già prima della sua candidatura specialmente nell’agro Pontino e nella provincia di Foggia dove Soumahoro era molto conosciuto. Sicuramente nel Lazio e in Puglia Bonelli e Fratoianni non avrebbero mai potuto candidarlo ma a Modena evidentemente risultava un candidato ideale, forse per ingannare gli elettori.Ora vengono a galla presunte condotte illecite a carico delle Coop riconducibili ai suoi familiari.Perchè per quanto ne sappiamo ad oggi di risposte non ne sono arrivate ma i cittadini chiamati a votare e che si sono fidati del Pd meritano per primi spiegazioni. Infatti nel Comune di Modena quasi un cittadino su due lo ha votato’.