Il prof punito per le sue idee: la Luiss chiude Osservatorio di Orsini

La pagina web dell’osservatorio è stata effettivamente rimossa ieri mattina dal portale. Si tratta di un netto ridimensionamento, per Orsini, che resterà solamente professore associato al dipartimento di Scienze politiche. Una evidentemente punzione per un professore che in queste settimane si è speso sul fronte pacifista condannando in modo netto la politica della Nato e l'invio di armi in Ucraina.