'Il valore di Aimag frutto delle scelte di governo di centro sinistra'

candidati di centro destra riuniti questa mattina in conferenza stampa a Carpi: 'Ascoltiamo l’ennesima lezioncina sulla difesa di Aimag, come se l’Azienda che oggi è fra le prime 20 multiutility d’Italia fosse una incidente della storia e non l’esito delle scelte politiche di sviluppo e di governo delle forze riformiste di centrosinistra di questo territorio che l’hanno voluta e fatta crescere. Una bugia, anche se ripetuta più volte, rimane una bugia, ma capiamo che la carenza di idee faccia cattivi scherzi: non consentiremo nessuna vendita e quindi nessuna svendita.

Il PD è fermo ed unito sulla necessità della sottoscrizione di un nuovo Patto di sindacato fra i soci pubblici di Aimag, per assicurarne il controllo pubblico rafforzato, per tutelarne l’autonomia industriale e gestionale, per garantirne quindi l’affidamento dei servizi pubblici che presuppongono questo nuovo Patto, in sintesi perché Aimag sia esclusivamente a servizio dei cittadini e delle imprese del territorio ed indirizzata dai comuni soci ad ambiziosi obiettivi di transizione energetica ed ambientale delle nostre comunità (più energie rinnovabili, teleriscaldamento, nuove frontiere, idrogeno, incubazione di start up in campo ambientale' - affermano gli esponenti PD.



'I candidati Sindaci del centrosinistra hanno tutti insieme già dichiarato il loro impegno in questa direzione e la richiesta di scrivere una pagina nuova, ancora imperniata sull’autonomia industriale di Aimag. I candidati sindaci del centrodestra hanno fatto altrettanto magari coordinandosi con il loro candidato alla presidenza della provincia, sindaco di Novi, Enrico Diacci, stamattina ‘nascosto' dal centrodestra ? Polemica per polemica, vogliamo ricordare che il Comune di Mirandola, rappresentato in quella sede dal consigliere e segretario provinciale della Lega Guglielmo Golinelli, approvò in Patto di sindacato un ordine del giorno che prevedeva un consigliere riservato ad Hera e l’indicazione del direttore generale da parte di Hera?'

'Noi teniamo il punto sull’autonomia industriale di Aimag” - concludono Greco e Silvestri.



Nella foto Paolo Negro, coordinatore PD Bassa Modenese