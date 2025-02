Irpef in aumento, la Uil difende Mezzetti: 'Colpa del governo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“L’aumento dell’addizionale comunale per alcune fasce di reddito è stata una scelta sofferta, quasi obbligata in virtù dei sostanziali tagli o mancati investimenti e trasferimenti agli enti locali che il Governo ha messo in campo nell’ultima manovra finanziaria e da noi fortemente contrastati con lo sciopero generale UIL e CGIL dello scorso Novembre'.È quanto sostiene Roberto Rinaldi, coordinatore confederale UIL Modena a Reggio Emilia, esprimendo la posizione del sindacato rispetto all'aumento dell'imposizione fiscale previsto dal bilancio di previsione del Comune di Modena presentato ieri in consiglio comunale dal sindaco Massimo Mezzetti.

Un innalzamento che il sindacato, così come ieri aveva fatto il sindaco, ha definito praticamente come necessario per far combaciare da un lato l'esigenza, richiesta dagli stessi sindacati, di innalzare la soglia dell'esenzione a redditi fino a 15 mila euro, e di mantenere il finanziamento dei servizi alla persona e del welfare, e dall'altro compensare le riduzioni dei trasferimenti da parte dello stato ai comuni.'Fin dal primo incontro - afferma Rinaldi - abbiamo alzato il grido d’allarme finalizzato al mantenimento ed al potenziamento dei servizi di welfare da destinare alle persone, soprattutto pensionate e pensionati, studenti e studentesse oltre che a quelle persone che pur lavorando sono poveri.

Pertanto per cercare di mantenere viva la progressività fiscale sancita dalla Costituzione abbiamo chiesto ed ottenuto l’esenzione per i redditi fino a 15.000 euro, ovvero coloro che sono stati tartassati dalla manovra di bilancio nazionale, fermo restando che su questo piano non ci convince la scelta dell’esecutivo di attuare solo tre aliquote, operazione che mina l’equità.Abbiamo detto alla Giunta che per noi è fondamentale indirizzare al meglio i proventi derivanti dal maggiore gettito che quindi dovranno essere tradotti in servizi alla persona, assunzioni per garantire la sicurezza delle persone a 360 gradi inclusa quella nei posti di lavoro, maggiori sgravi per gli studenti che scelgono Modena o che vivono già sul territorio, politiche abitative idonee anche per le lavoratrici ed i lavoratori pubblici e privati'.'La scelta di effettuare questo percorso con tutti gli stakeholders, incluse le associazioni datoriali e di varie categorie del mondo associazionistico, caso unico in Italia - afferma il coordinatore UIL- dovrà tradursi in un vero e proprio “contratto sociale”, in una logica di condivisione degli obiettivi che ci diamo per una Modena del futuro che non lasci indietro nessuno, che sia innovativa ed accogliente, in un momento storico regionale, nazionale ed internazionale molto particolare.Sin dalla prossima settimana inizieremo gli incontri tecnici con i vari assessorati, così come stabilito durante l’iter: saranno quelle le sedi deputate alla vigilanza ed il controllo e magari il luogo delle ulteriori proposte per indirizzare gli investimenti.A chi promette “barricate” in sede istituzionale ci verrebbe da chiedere come mai non ci sostengono quando nei diversi luoghi deputati, incluse le piazze, rivendichiamo maggiori risorse economiche per i Comuni, Unioni e le Regioni proprio per cercare di evitare che siano quest’ultimi Enti ad essere paralizzati” - conclude Rinaldi.