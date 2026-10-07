Italia Domani, Marco Rizzo lancia il suo nuovo partito: ecco i referenti emiliani

Mille delegati e seimila iscritti: sono i numeri del neonato movimento politico “Italia Domani – Marco Rizzo”, che ha tenuto a Roma il proprio Congresso fondativo domenica 3 ottobre.0

'Italia Domani si propone di lottare per il popolo contro le élite, superando lo schema tradizionale destra/sinistra e le loro finte diatribe propagandistiche tra “fascisti” e “comunisti”. Il nuovo movimento si basa su sette pilastri fondamentali: il primo, neutralità e sovranità; il secondo, identità, scuola e cultura; il terzo, lavoro, con l’obiettivo di unire il ceto medio e i lavoratori dipendenti; il quarto, sanità pubblica; il quinto, casa, famiglia e natalità; il sesto, sicurezza, confini e legalità; il settimo, il ritorno dell’Italia a pieno controllo delle proprie risorse e della propria moneta' - si legge in una nota.

Il Congresso, oltre ad aver eletto Marco Rizzo come leader politico, ha nominato segretario Francesca Antinozzi, giovane avvocato di 28 anni.

Per l’Emilia-Romagna è stato nominato responsabile regionale e componente della Direzione nazionale Alberto Fontanesi, reggiano classe 1985. Fontanesi, insieme ai responsabili provinciali Fiorentini, Rovacchi, Del Deo, Dosi e Losanno, farà parte anche dell’Assemblea Nazionale, ancora in via di composizione per le adesioni che stanno pervenendo.

'Ringrazio Marco Rizzo - dichiara Fontanesi - per avermi rinnovato la fiducia e per avermi affidato questi importanti incarichi. Con questo progetto politico puntiamo in alto, e lo dicono i numeri. Sono inoltre molto contento per l’elezione di Francesca Antinozzi come segretario del movimento: una ragazza giovane, preparata e pronta a combattere, alla quale auguro il meglio'.