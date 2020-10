'La Consigliera De Maio è stata invitata alla cerimonia, la aspettiamo

All'iniziativa di domani in ricordo di Norma Cossetto, sono stati invitati tutti i consiglieri comunali e, come relatori, abbiamo scelto il Presidente dell'associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, insieme a due esponenti politici. La scelta è caduta sul Consigliere e Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo per l'impegno profuso negli anni rispetto al ricordo della tragedia delle foibe e per il contributo che ha portato ad avere a Modena un monumento in ricordo alle vittime. Inoltre la scelta è ricaduta sul capogruppo PD in Consiglio comunale Antonio Carpentieri, per la sensibilità dimostrata rispetto a questa tematica che ha portato anche all'approvazione, da parte del PD della mozione per intitolare una via o una piazza a Norma Cossetto'.Così ilorganizzatore della cerimonia che si terrà contemporaneamente in varie città d'Italia, in programma domani, sabato 3 ottobre, in piazzale Natale Bruni a Modena, in ricordo di Norma Cossetto, risponde alla critica avanzata dal Consigliere Lega Beatrice De Maio, firmataria e presentatrice della mozione approvata due mesi fa dal Consiglio comunale, che contestava la sua esclusione ed il mancato invito alla cerimonia stessa.'Nessun mancato invito' - ribadisce Fogliani. 'La consigliera è stata invitata come tutti i consiglieri comunali e domani mattina saremo lieti di averla tra noi'

“Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia – dichiara il presidente provinciale del comitato 10 Febbraio – con la quale vogliamo ricordare il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

La manifestazione, che l'anno scorso ha visto la partecipazione di oltre 130 città italiane e straniere, quest'anno assume una maggiore rilevanza in quando si celebra il Centenario della nascita di Norma Cossetto.