La Russa celebra il Msi: il mondo ebraico si indigna

Durissima la reazione del mondo ebraico davanti alla scelta del presidente del Senato Ignazio La Russa di celebrare la nascita del Msi 'Si celebrano oggi i 75 anni dalla promulgazione della Costituzione repubblicana, l’affermazione della nostra democrazia antifascista. Eppure c’è chi ritiene di esaltare un altro anniversario, quello della fondazione del Msi, partito che, dopo la caduta del regime fascista, si è posto in continuità ideologica e politica con la Rsi, governo dei fascisti irriducibili che ha attivamente collaborato per la deportazione degli ebrei italiani. Grave che siano i portatori di alte cariche istituzionali a ribadirlo, legittimando quei sentimenti nostalgici', afferma la presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni.'Con tutto il rispetto per i suoi affetti familiari, l’onorevole La Russa non ha ancora capito che è il Presidente del Senato della Repubblica antifascista e non il responsabile dell’organizzazione giovanile del MSI. Il suo post è uno sfregio alle istituzioni democratiche' - afferma Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi.