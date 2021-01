Nuova strada e parcheggio via Amundsen, De Lillo (PD): 'Auspico discussione matura'

Le scrivo a proposito dell'articolo pubblicato su La Pressa ( qui l'articolo ) per integrare le informazioni in possesso della sua spettabile redazione; informazioni che se poste in vostro possesso in modo corretto vi avrebbero consentito ben altro taglio editoriale.

La Dirigente scolastica, sollecitata in sede di consiglio d'Istituto, ha assunto l'incarico di approfondire il tema, rivolgendosi così in quartiere già il 21 di dicembre 2020, chiedendo se fosse possibile organizzare un incontro con l'assessora all'urbanistica per meglio conoscere le peculiarità del progetto in questione, che avrebbe poi condiviso (come ha fatto mi pare, leggendo l'articolo) con tutti i consiglieri; mi permetto qui di evidenziare quanto, formalmente, questa iniziativa non è propriamente ricompresa fra gli obblighi di un Dirigente scolastico.Il giorno 22.12, ho personalmente inviato per mail la richiesta agli uffici competenti i quali hanno dapprima ipotizzato la data del 30.12 per calendarizzare l'incontro, slittato in un primo momento all'08.01 e definitivamente fissato e regolarmente tenutosi in data 11.01, come da vostra cronaca.Nel vostro articolo non trova peraltro risalto, il fatto che all'incontro è stato invitato anche il Presidente del consiglio d'istituto in rappresentanza dei genitori, il quale non potendo partecipare è stato sostituito dal vice-presidente anche quest'ultimo genitore eletto in consiglio d'istituto.

La presentazione ed il dibattito che ne è seguito sono stati partecipati e molto interattivi; possiamo supporre che in tempi di pandemia, poter assistere ad un dibattito franco e puntuale fra amministrazione, quartiere, scuola e componente genitori, rappresenti una buona, per quanto non la migliore, forma di partecipazione; ad integrazione di ciò è già stata calendarizzata anche una presentazione a tutti consiglieri di quartiere.

In questa comunicazione, purtroppo non sono potuto entrare nel merito del progetto il quale rappresenta evidentemente una bella occasione di riqualificazione urbanistica; il progetto come tutti i progetti è probabilmente perfettibile e converrà con me che una discussione in tal senso sarebbe molto più interessante e matura.

Non mi aspetto che lei consideri di rettificare l'articolo odierno, mi accontenterei di sapere che lei è disponibile a riconsiderare l'attendibilità della sua fonte.

Carmelo De Lillo, Presidente Quartiere 4 - San Faustino - Madonnina - Quattroville







Gentile Presidente, la ringraziamo per la sua puntuale risposta che come tale ci permette di integrare, (e non di sostituire e tantomeno di correggere visto che non c'è nulla da correggere), le informazioni riportate nell'articolo, tratte da documenti (decisamente attendibili e sui quali non c'è nulla da riconsiderare perchè documentali ed ufficiali), a nostra disposizione. In particolare il progetto del nuovo parcheggio e della strada di accesso su via Amundsen (mai reso noto ufficialmente nemmeno a cantiere avviato), e la lettera della dirigente scolastica sull'esito dell'incontro a distanza avuto sul progetto in questione l'11 gennaio con l'assessore, e che abbiamo riportato integralmente per correttezza di informazioni.

Il tutto a compendio delle dichiarazioni di genitori eletti nel consiglio di istituto della scuola, che segnalavano una carenza, per non parlare di assenza, di comunicazioni ufficiali e pubbliche, da parte degli organi competenti (Comune in primis), rispetto ad un progetto (quello nello specifico di nuovo parcheggio e strada di accesso, parte integrante e funzionale a quella della realizzazione del nuovo supermercato), di forte impatto sulla viabilità e sul contesto ambientale adiacente alla scuola. Carenza di informazioni che aveva portato il consiglio stesso, come da lei confermato, a chiedere, attraverso la Dirigenza Scolastica, chiarimenti agli organi competenti.

Nel merito di questi aspetti la sua precisazione, da Presidente del quartiere 4, oggi conferma soprattutto due elementi: in primo luogo che le prime informazioni sul progetto sulla viabilità di accesso all'area adiacente alla scuola, e oggetto dell'incontro dell'11 gennaio tra Comune e Dirigenza Scolastica, sono arrivate solo in risposta alla richiesta del Consiglio di Istituto e, in secondo luogo, che ad oggi, a cantieri aperti e con ruspe in azione, non sia stata fornita, da parte del Comune, e dell'organismo amministrativo e politico di quartiere, alcuna informazione pubblica sulle caratteristiche, la tipologia e l'impatto del progetto stesso.

Elementi che ancora mancano e che dovrebbero essere alla base di quella discussione 'interessate e matura' che lei auspica. E noi con lei.

Gianni Galeotti