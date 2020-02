Le foibe? Usate strumentalmente come Bibbiano. Polemica su Anpi

Bibbiano

Il centrodestra contro la presidente dell'Anpi bolognese Anna Cocchi. La miccia è il convegno sulle foibe organizzato alla biblioteca del Senato dall'associazione partigiani tra le proteste degli esponenti del centrodestra, che parlano di una iniziativa 'negazionista'. La capogruppo di Forza Italia al Palazzo Madama, Anna Maria Bernini, se le prende in particolare con una dichiarazione attribuita proprio a Cocchi, il cui senso è che 'non si possono usare strumentalmente e politicamente le foibe come è stato fatto con'.'Agghiacciante: non c'è altra parola per definire la dichiarazione della presidente dell'Anpi bolognese, secondo cui il centrodestra userebbe strumentalmente e politicamente le foibe come', chiosa Bernini in una nota.'C'è un passaggio, poi, ancora più agghiacciante, in cui la presidente afferma che 'purtroppo' da uno studio in suo possesso si evince che i numeri dei morti risultano gonfiati. Purtroppo? E' un lapsus freudiano?', chiede Bernini. 'Giocare su questa macabra contabilità delle vittime per giustificare il negazionismo è vergognoso e infame: le foibe, come dimostrato dalle testimonianze dei sopravvissuti e da tante ricerche storiche, sono state purtroppo lo strumento atroce della persecuzione comunista degli istriani, dei dalmati e dei fiumani. Chi ancora mette in dubbio questa tragedia è accecato dall'ideologia: oggi l'Anpi ha mostrato il suo vero volto'.