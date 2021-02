Lega: 'Il Piano vaccinale non esiste, da Bonaccini solo confusione'

“E' inaccettabile che oggi il presidente Bonaccini abbia convocato una conferenza stampa per illustrare un piano che ancora non c'è: i nostri territori hanno bisogno di concretezza e celerità nelle scelte: le persone hanno bisogno di risposte certe mentre ad oggi sui vaccini ci sono ancora troppi interrogativi. Si tratta di un ennesimo colpo di scena. A Bonaccini chiediamo competenza, coerenza e non propaganda” Così il Capogruppo della Lega in Regione, Matteo Rancan commenta la presentazione, oggi, in conferenza stampa on-line, del piano vaccinale della regione. Che la Lega bolla come “ennesimo colpo di scena fake del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per illustrare un piano che nei fatti non esiste, o esiste solo in forma di bozza che necessita di ulteriori passaggi”.

E a spiegare la posizione della Lega il Consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, componente della commissione Sanità: 'Il Governatore parla di un piano che ancora non esiste. Quel che esistono sono solo bozze, dalle quali si evince solo molta confusione: al di là delle incertezze sulle forniture, non è ancora chiaro come verranno gestite le varie categorie individuate a livello nazionale. Insegnanti, di quale ordine e grado, forse tutti? E sul fronte disabili: quali verranno ammessi e quali no? Verranno fatte discriminazioni sulla base delle patologie o del grado di disabilità? Domande alle quali nessuno, al momento, è in grado di rispondere”.

“Correttezza e rispetto dei cittadini vorrebbero che Bonaccini, anziché annunciare il piano, specificasse in modo inequivoco che si tratta solo di una bozza”. “Da parte nostra – conclude Marchetti , che questa mattina ha avuto, insieme agli altri capigruppo colloquio con l'assessore alla Sanità, Raffaele Donini - ribadiamo che il nostro contributo al piano vaccini non mancherà nei lavori in cammissione”.

Nella foto, il Caporgruppo Lega in Assemblea legislativa regionale, Matteo Rancan