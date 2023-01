Lega Modena, Golinelli nuovo segretario provinciale. Attesa per i nomi del Direttivo

Congresso provinciale della Lega di Modena questa mattina alla Baia del Re. L'incontro, a porte chiuse, ha visto in collegamento il segretario federale Matteo Salvini. Per il ruolo di segretario provinciale il Carroccio modenese presenta un unico candidato, l'ex deputato Guglielmo Golinelli che verrà dunque confermato dalla Assemblea e raccoglierà il testimone del commissario uscente Davide Romani.



Per quanto riguarda il Consiglio direttivo si sono presentati 13 candidati per 10 posti e ogni militante ha diritto a un solo voto: lo scrutinio avverrà alle 15 di oggi.

Per Modena città si sono presentati per il Consiglio Mario Mirabelli e la consigliere Barbara Moretti, mentre la segretaria cittadina Bedostri entra di diritto.

g.leo.





