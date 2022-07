Lepore: 'Il fascismo è alle porte, votare Pd e Letta Premier non si discute'

Nel giorno in cui Bologna ricorda il 25 luglio del 1943, data della caduta del governo fascista di Benito Mussolini, il sindaco Matteo Lepore, pensa a un altro '25', il 25 settembre, quando gli italiani saranno chiamati a votare il nuovo Parlamento. 'Il fascismo nel nostro Paese non è morto e io non vorrei affatto rivedere i fascisti al governo', dice a chiare lettere Lepore a margine della cerimonia di commemorazione. 'Credo che il 25 settembre abbiamo una grande occasione, si vota per chi dovrà governare questo Paese. Le cose sono molto chiare: o con il Partito democratico e i suoi alleati o con la Meloni e i suoi alleati. È una scelta di campo molto chiara', scandisce il sindaco. 'In molti ci stanno consigliando di non parlare di fascismo, ma credo che di fascisti dobbiamo parlare. Poi saranno i cittadini a scegliere liberamente. Ma vedo troppa violenza in questo Paese, troppa prevaricazione, troppa incapacità di considerare cosa sono stati i due anni che ci lasciamo alle spalle. Non voglio rivedere i fascisti tornare al governo', conclude.