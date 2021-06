'Mafia imprenditoriale, puntare fari su reati spia e flussi economici'

'La matrice imprenditoriale della Ndrangheta radicata in Emilia Romagna, e in particolare nella zona tra Reggio Emilia e Modena, è emersa ancora una volta con chiarezza nelle motivazioni della sentenza di Appello del processo Aemilia. Infiltrazioni che hanno toccato i punti nevralgici dell'economia locale anche attraverso la più classica delle intimidazioni mafiose, e cioè quella legata ad azioni incendiare ai danni delle imprese restie a cedere alle vessazioni'.Così in una nota il senatore Stefano Corti, capo dipartimento regionale antimafia Lega, insieme al vice capo dipartimento regionale antimafia Matteo Bergamini.'Ancora una volta, dunque, arriva dalle aule di tribunale un messaggio chiaro alla politica e alle istituzioni che governano il territorio. E' evidente che davanti al male rappresentato dalle mafie non è possibile voltarsi dall'altra parte, occorre affrontarlo deponendo le armi della retorica e delle autocelebrazioni vuote e usando invece quelle del controllo e della attenzione capillare. Sul tema degli incendi, e di tutti gli altri reati spia, occorre ad esempio agire con più fermezza analizzando i singoli episodi e mettendoli in rete: è evidente che le auto e i camion non prendono fuoco da soli e che comunque i casi di autocombustione si contano sulle punta delle dita - chiudono Corti e Bergamini -. Partiamo dunque dalla analisi di questi fatti di cronaca nera che riempiono ogni giorno le pagine dei quotidiani e mettiamoli a sistema con una analisi puntuale dei flussi finanziari delle aziende 'a rischio'. Solo facendo rete è possibile portare alla luce quelle radici che oggi inquinano la nostra società e la nostra economia'.