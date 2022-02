Magrini (Aifa): 'Obbligo vaccinale per over 50 va mantenuto'

'Per l'obbligo vaccinale per gli over 50 si è stabilita una data di riferimento, ma non penso che fosse inteso per decadere in qualche modo. Non è una decisione di Aifa, però sarebbe coerente mantenerlo', Lo ha detto alla tramissione e-Venti su Sky TG24 il direttore generale dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) Nicola Magrini. 'La prossima settimana si attendono alcuni milioni di dosi di vaccino Novavax. È un vaccino molto ben studiato, che ha configurato un'efficacia complessiva straordinariamente elevata. Ha molto confortato che ci sia anche un vaccino con una piattaforma vaccinale più nota. Ci stiamo impegnando perché la quota di scettici sui vaccini a mRNA possa avere immediato accesso a questo vaccino, ed è atteso che decine di migliaia di dubbiosi possano soddisfare l'esigenza di essere vaccinati con un vaccino più classico, più noto e ben studiato. Sulle varianti ci si aspetta un'efficacia analoga agli altri vaccini, poi l'aspettativa va verificata'.