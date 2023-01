Malore improvviso a Montecitorio: Matteo Richetti ricoverato

Subito soccorso dal personale sanitario di Montecitorio, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli

Il modenese Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in Aula alla Camera. Subito soccorso dal personale sanitario di Montecitorio, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli. Ora è ricoverato per accertamenti. Lo rende noto l'Ufficio Stampa di Azione.



Nato a Sassuolo nel 1974, Richetti è stato consigliere regionale dell'Emilia-Romagna dal 2005 al 2012, dove ha ricoperto anche la carica di presidente dell'Assemblea legislativa. E' stato deputato dal 2013 al 2018 e senatore dal 2018 al 2022, dapprima con il Partito Democratico per poi aderire ad Azione nel 2020.





