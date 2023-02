Caso Cospito, telefonata al Carlino annuncia attentato a Bologna

'A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito'. E' questo il testo della chiamata anonima arrivata martedì 31 gennaio alla portineria de Il Resto del Carlino di Bologna.A riportare la notizia è il Qn e l'edizione bolognese del quotidiano. La Digos è intervenuta subito in via Mattei, per ascoltare l'addetto che ha preso la chiamata. E adesso sono in corso le indagini, per risalire al luogo da cui è partita. Ieri, sempre al Carlino, è arrivata anche una lettera contro la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, contro la politica del Governo sull'Ucraina. 'In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti', scrive l'ignoto mittente.'Piena solidarietà alla redazione de 'Il Resto del Carlino' che ha ricevuto questa mattina una telefonata minatoria in cui veniva indicata Bologna come prossima tappa di un 'grave attentato' da parte di sodali di Alfredo Cospito.Continua la scia di violenza e minacce, serve una ferma condanna nei confronti di chi continua ad alzare la tensione fomentando un clima che speravamo di aver consegnato alla storia - dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo -. La nostra posizione non cambia: pensare di revocare il 41 bis per motivi di salute ad un detenuto aprirebbe una breccia per centinaia di richieste di revoca, creando un pericoloso precedente. Se un detenuto al 41 bis ha bisogno di cure deve essere curato, ma questo può avvenire mantenendo le limitazioni previste per i contatti con l'esterno'. E conclude: 'mi auguro che tutte le forze politiche prendano posizione stigmatizzando questa pericolosa deriva di violenza, senza lasciare margini, nemmeno residuali, all'ambiguità che certa sinistra ha avuto sulla vicenda Cospito'.'Sono inquietanti le notizie che vorrebbero la città di Bologna prossimo luogo di un 'grave attentato' da parte di fazioni che solidarizzano con Alfredo Cospito. Esprimo la mia vicinanza alla redazione de 'Il Resto del Carlino', che ha ricevuto la telefonata minatoria, al sindaco Lepore e alla cittadinanza, e la mia più ferma condanna verso chi tenta di avvelenare la vita istituzionale del Paese attraverso violenze e intimidazioni' - afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.