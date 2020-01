Manifesto per la Natalità, Bertolini (Lega): 'Dare futuro ai figli'

Isabella Bertolini, candidata della Lega per Modena e Provincia, ha sottoscritto il Manifesto per la Natalità proposto dal Forum delle Associazioni familiari dell’Emilia-Romagna. “La politica non può più fare finta di nulla di fronte alla questione in Emilia-Romagna del progressivo invecchiamento della popolazione, aggravato dalla riduzione dei nuovi nati. Le proiezioni demografiche ci dicono che, aumentando i pensionati e riducendo la popolazione attiva, l’attuale sistema di welfare diventerà insostenibile. Mettendo da subito in campo una serie di politiche a favore della natalità si avranno invece impatti positivi sulla crescita economica e sociale della Regione - afferma la candidata leghista -. Per questo ho aderito al Manifesto del Forum delle Famiglie, perché è giusto che si investa sulla natalità, per garantire la sostenibilità del nostro sistema di welfare e per cambiare rotta rispetto al declino demografico. Mi impegno a fare diventare realtà la proposta di un’Agenzia Regionale per la Famiglia e la natalità, direttamente dipendente dalla Presidenza della Regione, affinché ci sia un’azione concertata di politiche trasversali a tutti gli Assessorati, che portino ad una inversione di tendenza rispetto all’attuale andamento demografico. Servono misure concrete con obbiettivi immediati e anche di lungo periodo. Dobbiamo riconoscere il valore della famiglia, esaltandone il ruolo indispensabile di ammortizzatore sociale. Con la vittoria della Lega e del centrodestra alle prossime elezioni del 26 gennaio sarà possibile portare avanti questi obbiettivi. Con competenza, esperienza e impegno vogliamo dare nuove risposte ad una questione che deve essere affrontata al più presto”.