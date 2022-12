Manovra approvata, FdI fa festa al Senato con il caciocavallo

Il gruppo di Fratelli d'Italia celebra l'ok definitivo alla prima legge di Bilancio targata destra

Fratelli d’Italia al Senato festeggia l’approvazione della prima Manovra della maggioranza di centrodestra con due grossi caciocavalli e una raffica di selfie. Prima il ‘selfone’ di gruppo attorno a uno dei tavoli della buvette, tutti stretti attorno al presidente del Senato Ignazio La Russa.

Certo, non si potrebbero far foto, ricordano i commessi, ma è periodo di feste e “non mi sono accorto che si stava fotografando”, celia La Russa e subito una senatrice “le ho cancellate”, rassicura.



Ma ecco che arriva il piatto forte: due caciocavalli di rilevanti dimensioni, ben stagionati. Arrivano dalla Puglia, dal barese precisano i senatori, e sono atterrati sui tavoli della buvette grazie ai senatori FdI Filippo Melchiorre, di Bari, e Anna Maria Fallucchi, di Foggia. “Celebriamo il Made in Italy e la pugliesità“, dice Melchiorre, e infatti gli astanti declamano convinti “viva la Puglia!”.



A far compagnia ai due caciocavalli spumante e pane, il tutto su una tovaglietta ricamata apparecchiata sul tavolo. Si procede quindi al taglio, usando un coltello dalla lunga lama. Il caciocavallo stagionato però resiste, e c’è qualche preoccupazione ci si possa ferire, “sangue sul caciocavallo, speriamo di no”. La Russa osserva preoccupato.





