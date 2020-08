Marketing Modena, bando da 80mila euro: vince azienda di Savona

Con una battuta si potrebbe dire che la sorpresa, considerata la storica collaborazione esistente, è che non abbiano vinto Tracce. Il Comune di Modena con una delibera di due giorni fa ha infatti ufficializzato il vincitore del bando per il servizio di progettazione e realizzazione di un piano di marketing digitale 'finalizzato alla promozione e alla ripresa dell'attrattività turistica della città di Modena e del suo territorio'. Ad aggiudicarsi la gara per una cifra complessiva di 80mila euro è stata la ditta Studiowiki per la comunicazione con sede legale a Finale Ligure. Si tratta di un progetto finanziato fino all'80% dalla Regione Emilia Romagna per il quale si sono presentate 19 aziende.La Commissione comunale, riunitasi in sedute riservate a luglio, ha valutato la documentazione delle offerte tecniche e ha attribuito i punteggi formulando questa graduatoria.1 STUDIOWIKI Progetti per la Comunicazione Srl 87,502 EXYS 83,503 INTEGRA SOLUTION SRL 80,254 MARCO D'ANGELI 78,505 KAITI SRL 77,256 TRACCE SRL 76,757 TRICE SRL 76,258 TSW SRL 73,009 HAPPY MINDS SRL 73,0010 MENEGHINI & ASSOCIATI SRL 72,0011 SAUTECH GROUP SRL 71,7512 CONNECTIS 70,2513 MAILANDER SRL 68,5014 ITALIAONLINE SPA 67,0015 GIGAS WEB SRL 62,7516 WELLNET SRL 61,7517 GRUPPO GIUSTO SRL 61,2518 PIRENE SRL 51,5019 CUSTOMER 1ST SRL 50,00