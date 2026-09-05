Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Medico aggredito, grave che stazione sia terra di nessuno'

'Medico aggredito, grave che stazione sia terra di nessuno'

Intervento del Capogruppo Lega Modena Giovanni Bertoldi dopo il caso del professionista colpito da un pugno da parte di uno straniero in stato di alterazione psicofisica in pieno giorno

2 minuti di lettura
Come capogruppo della Lega in Consiglio comunale sento il dovere di intervenire su quanto accaduto al binario 3 della stazione di Modena, dove un medico è stato avvicinato e colpito con un pugno da uno straniero in evidente stato di alterazione psicofisica. Un episodio grave, che non può essere liquidato come una semplice parentesi di cronaca, perché racconta una realtà che i cittadini conoscono fin troppo bene.
La prima cosa che voglio dire è che la stazione continua a essere una sorta di “terra di nessuno”. Lo ripeto da tempo: manca quel controllo continuo, capillare, costante, che una zona così critica della città richiederebbe. Nonostante gli annunci e le rassicurazioni, la percezione – e purtroppo anche i fatti – ci dicono che chi passa di lì non si sente al sicuro.
La seconda considerazione riguarda la natura stessa di queste aggressioni: possono avvenire in qualunque momento, senza preavviso. E soprattutto possono colpire chiunque. In questo caso parliamo di un medico, una persona abituata a gestire situazioni difficili, formata per affrontare emergenze. Eppure è stato aggredito senza poter fare nulla. Se è successo a lui, poteva succedere a un bambino, a una donna, a un anziano, a uno studente.
Spazio ADV dedicata a novisad
Nessuno è esente dai rischi quando l’ambiente non è controllato.
La terza riflessione è forse la più preoccupante: nonostante gli annunci dell’amministrazione, nonostante i toni spesso trionfalistici con cui si parla di miglioramenti, la realtà è che i problemi non stanno diminuendo. Stanno peggiorando. Lo si vede nei numeri, lo si vede nelle segnalazioni, lo si vede semplicemente camminando per la città. Qualcosa si sta facendo, è vero, ma questo “qualcosa” non produce effetti concreti. La situazione non migliora, e i cittadini lo percepiscono ogni giorno.
Per questo continuo a chiedere un cambio di passo vero, non cosmetico. Serve una presenza costante, serve un presidio reale, serve una strategia che non si limiti agli annunci. Modena non può permettersi che la sua stazione resti un luogo dove chiunque può essere aggredito mentre aspetta un treno'.

Giovanni Bertoldi - Capogruppo Lega Modena
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Illuminazione pubblica a Modena, l'inchiesta per danno erariale da 15 milioni fa tremare i dirigenti dell'era Muzzarelli

Illuminazione pubblica a Modena, l'inchiesta per danno erariale da 15 milioni fa tremare i dirigenti dell'era Muzzarelli

Articoli Recenti Rimpasto di giunta a Modena, Mezzetti congela tutto al dopo elezioni: Venturelli verso il Parlamento

Rimpasto di giunta a Modena, Mezzetti congela tutto al dopo elezioni: Venturelli verso il Parlamento

Intelligenza artificiale, Papaleo (Cisl) lancia il Protocollo Leonardo: 'Sia a servizio di imprese e lavoro'

Intelligenza artificiale, Papaleo (Cisl) lancia il Protocollo Leonardo: 'Sia a servizio di imprese e lavoro'

'Modena, caldo record: per affrontare le aule-forno non bastano i pinguini recuperati dagli assessori'

'Modena, caldo record: per affrontare le aule-forno non bastano i pinguini recuperati dagli assessori'

'Amministrative 2027 a Modena, non a comprimere il pluralismo della coalizione'

'Amministrative 2027 a Modena, non a comprimere il pluralismo della coalizione'