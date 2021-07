Meloni: 'Mi permetto di avere dubbi sulla vaccinazione dei bambini'

'La domanda che continuo a fare e su cui aspetto che si dia una risposta definita e ufficiale è questa: i vaccinati contagiano e possono essere contagiati oppure no? È una domanda fondamentale. Se i vaccinati non sono contagiosi e non si contagiano è una cosa, se sono contagiosi e si contagiano il vaccino non è efficace per fermare la circolazione del virus ma è efficace per fermare l'aggravarsi della malattia. Allora diventa ancora di più fondamentale per le categorie a rischio. Mentre noi parliamo della vaccinazione dei bambini, che è una cosa su cui mi permetto di avere dei dubbi, abbiamo più di due milioni di over 60 non vaccinati che rischiano di finire in terapia intensiva e morire'. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Napoli per presentare il libro 'Io sono Giorgia'.'Possiamo cercare di andare per priorità in base a informazioni certe e scientifiche? Il resto - ha spiegato - è la solita idiozia ideologica di chi non vuole affrontare il problema che il governo non si sta occupando della ripartenza, come fece il governo lo scorso anno. Se i vaccinati sono contagiosi e contagiano, noi a settembre ottobre avremo il problema della nuova ondata. Qualcuno mi dice cosa si sta facendo su mezzi pubblici e scuole? Leggo che hanno comprato altri 6 milioni di banchi a rotelle... sbagliare è lecito, ma perseverare è diabolico, Scuole, mezzi pubblici, terapie domiciliari: qualcuno se ne occupa oppure no? Se con i vaccini si contagia lo stesso, comunico che non risolveranno il problema da soli'.