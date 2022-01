Milano, marea umana per dire no al Green Pass sulle note di Mameli

E' stata una giornata campale in Italia sul fronte della protesta contro il Green Pass.A Roma tante la persone radunate in piazza San Giovanni, tra loro, la ragazza modenese morta il giorno dopo la seconda dose di Pfizer. Sul palco anche il giudice sospeso Giorgianni ( qui il video del suo intervento a Modena ).A Milano in piazza XXV aprile si sono invece radunate decine di migliaia di persone (). Sulle note di Mameli,, ha ascoltato le dichiarazioni di professionisti, giornalisti, medici e persone dello spettacolo.il quale ha ribadito ancora una volta il suo fortissimo allarme sulla campagna vaccinale in atto. Commoventi le parole del campione di motociclismo Marco Melandri sul diritto dei bambini di fare sport e la 'lezione' di giornalismo di Francesco Borgonovo de La Verità. Con le note di Mameli a scandire il tempo della speranza di un futuro libero dalla discriminazione introdotta nel nostro Paese con il Green Pass.