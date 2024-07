'Minore straniero aggressore e libero? Troppi punti oscuri, a Modena servono chiarezza e terapia d'urto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ma a quanto risulta lo stesso, senza fissa dimora che non risulterebbe preso in carico da nessuna comunità di accoglienza, sarebbe di fatto in stato di libertà. Per Antonio Platis, Vicecoordinatore regionale e capogruppo provinciale di Forza Italia, 'nella vicenda ci sono molti lati oscuri e sui quali i modenesi meritano chiarezza e rispetto. Il presunto minorenne che ieri ha preso a bastonate senza motivo una donna in centro storico è stato rimesso subito in libertà. Per di più non è chiaro se sia affidato ad una comunità o meno, nonostante abbia dichiarato di essere minore. Sarebbe interessante capire se il nuovo protocollo per il riconoscimento dell'età tanto decantato da Mezzetti sia stato avviato visto che il soggetto in questione pare essere più in là con gli anni. È evidente che se lo è deve essere inserito in un percorso di recupero ed essere affidato a qualcuno.



Il sindaco tutore cosa intende fare? Il buonismo della sinistra si scontra con la realtà e non si può fare la politica dello struzzo'



'Modena, insieme a Reggio e Bologna, sembra soffrire più di altri capoluoghi il problema di presenze di straneri senza fissa dimora, sbandati che non hanno nulla da perdere, pronti ad aggredire per un nulla, risultato di una politica dell'accoglienza che genera disintegrazione anziché integrazione. L'unica cosa certa è che non ci può rassegnare ad una città ridotta in questa condizioni da orde di immigrati irregolari pronti a tutto' . afferma Piergiulio Giacobazzi che conclude: 'Le forze di polizia devono essere poste nelle condizioni di agire, con tutti gli strumenti che la legge consente, per fermare questi pericoli umani prima che continuino, indisturbati ed impuniti, a fare vittime'