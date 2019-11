'Minori, anche la lega non criticò il metodo Val d'Enza'

Manghi

Manghi

Manghi

Manghi

Nel contestato documento della Conferenza socio sanitaria di Reggio Emilia del 2016 in cui si elogiava il sistema di accoglienza dei minori vittime di abusi della val d'Enza 'non si parlo' certo di un soggetto gestore, ossia quello al centro dell'indagine, bensi' delle strutture chiamate ad affrontare il tema, sulla base appunto delle relazioni dei servizi stessi e da quanto emergeva da analisi e strumenti di approfondimento'.che firmo' il documento nel suo incarico di presidente della Provincia di Reggio. Inoltre, sottolinea il reggiano, anche la Lega che oggi lo attacca si espresse positivamente sui servizi della val d'Enza, in particolare al termine di una udienza conoscitiva in commissione regionale Parita' e Diritti, dove nel marzo 2015 relaziono' Federica Anghinolfi, principale indagata dell'inchiesta sui presunti affidi illeciti. In quella occasione, ricorda, 'anche il consigliere regionale delladopo aver ascoltato, sottolineo' come 'il cambiamento negli anni dei servizi sociali, passati dall'assistenzialismo economico a un approfondimento con la persona, e' stato sicuramente positivo ed efficace''. Insomma 'non si scaglio' certo contro metodi che non condivideva'. Pertanto, conclude, 'inviterei oggi la Lega, a partire dalla senatrice Borgonzoni, a evitare strumentalizzazioni su temi di grandissima delicatezza per la vita di tante persone'.documento scovato dalla consigliera della Provincia di Reggio Emilia Cristina Fantinati (Terre Reggiane-Forza Italia) che ha depositato nei giorni scorsi un'interrogazione da discutere a palazzo Allende. L'atto, datato 21 dicembre 2016 e' un comunicato stampa dall'ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria guidata dall'allora presidente della Provincia Giammaria- oggi sottogretario alla presidenza della Regione- in cui si elogiava il modello Bibbiano di tutela dei minori, proponendo di estenderlo a tutto il territorio provinciale.