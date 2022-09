Minori stranieri spacciatori, Giacobazzi incalza il sindaco: 'Problema sottovalutato, i nodi al pettine'

Minori stranieri non accompagnati, Giacobazzi (FI): ‘I nodi denunciati da anni al Comune vengono al pettine. Allarme minori stranieri non gestito da Amministrazione e da ex Ministro Lamorgese. Ha prevalso il business dell’accoglienza senza integrazione. Da nuovo governo serve una svolta e dal Comune chiarezza'“L’operazione della Polizia di Stato, alla quale va il nostro plauso, fa emergere purtroppo un quadro grave che non ci stupisce affatto. Frutto di una emergenza sociale e di ordine pubblico che già due anni fa, in occasione della violenta rapina commessa nella notte al parco ducale di Modena da minori stranieri tunisini in carico alle strutture comunali, era emersa e avevamo denunciato. Un fatto che evidenziò falle nel sistema di accoglienza che non garantisce integrazione, adeguati controlli e costa alla collettività milioni di euro all’anno.La ricostruzione di quanto sul tema dell'accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati è accaduto a Modena, e di quanto si sia riflessa in problemi di ordine pubblico, è del Capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale a Modena, Piergiulio Giacobazzi.'Ci troviamo di fronte ad un fiume in piena di illegalità e devianza che l’operazione della Polizia ha arginato ma che ha fatto emergere un problema grave che sta a monte e che necessita una svolta radicale, sia sulle politiche nazionali che locali. Certi di una risposta forte dal nuovo Governo, nelle more chiediamo che il Sindaco riferisca presto in Consiglio sull’accaduto e sulla gestione dell’accoglienza dei minori stranieri. E soprattutto quali azioni intenda assumere per uscire dall’emergenza. Vogliamo che il sacrosanto diritto e dovere all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che non deve essere in discussione, non abbia sempre un prezzo da pagare in termini di sicurezza e dell’ordine pubblico’.Piergiulio GiacobazziCapogruppo Forza Italia Modena