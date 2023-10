Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Questa decisione di Trenitalia, – continua l’esponente Pd – che si colloca in un quadro che vende treni regionali perennemente affollati e la carenza di collegamenti rapidi con la stazione Mediopadana, sta causando allarme e forte preoccupazione in migliaia di utenti delle ferrovie, che saranno prevedibilmente costrette a viaggiare su gomma, alla faccia della mobilità sostenibile. Chiediamo dunque al Ministro quali iniziative urgenti intenda intraprendere per salvaguardare le fermate dei treni veloci nelle stazioni di Parma e Modena, tenuto conto delle notevoli ripercussioni negative che tale riduzione sta causando rispetto ad un vasto e articolato bacino demografico di riferimento e allo sviluppo sociale, economico, produttivo e occupazionale dei territori interessati'.